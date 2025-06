L’ITI “Lucarelli” di Benevento tra le 10 migliori scuole del mondo

L’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento è stato selezionato tra le 10 migliori scuole al mondo nella categoria Community Collaboration dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025, promossi dalla rete globale T4 Education.

Il riconoscimento premia l’eccellenza della scuola nel costruire un legame profondo con il territorio, attraverso progetti di innovazione didattica, inclusione, partecipazione civica e imprenditorialità giovanile. Grazie a iniziative come The School Outside, l’ITI Lucarelli ha creato un ecosistema formativo unico, trasformando gli studenti in giovani imprenditori e contribuendo alla rinascita socio-economica di un’area segnata da disoccupazione e spopolamento.

In collaborazione con Junior Achievement Italia, la scuola ha sviluppato un percorso imprenditoriale completo, dal concepimento delle idee alla creazione di startup reali, sostenute da Business Angels e partner istituzionali. Il modello Scuola-Università-Impresa ha già portato alla nascita di quattro startup fondate da 13 giovani, tre delle quali nate tra i banchi del Lucarelli.

Nel 2023, è stato istituito un centro di sviluppo socio-economico che coinvolge 19 aziende, 6 enti formativi, 4 organizzazioni non profit e istituzioni pubbliche, dimostrando come la scuola sia un motore di crescita per l’intera comunità.

Il 18 giugno, il “Lucarelli”, ha comunicato ufficialmente questa notizia in un evento che ha svelato i nominativi degli Istituti di tutto il mondo presenti in questo straordinario elenco. La portata dell’impatto di questo riconoscimento è stata testimoniata dai tanti messaggi arrivati alla scuola da parte di Istituzioni e personaggi di importanza nazionale e internazionale.

Tra i primi quello del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ambito territoriale di Benevento, Sebastiano Pesce che ha sottolineato il lavoro svolto sul territorio dal “Lucarelli”. A seguire le testimonianze di Miriam Cresta – CEO di JA Italia, Salvatore Nigro – CEO di JA Europe e Asheesh Advani – CEO di JA Worldwide a testimoniare l’impatto globale di quanto finora realizzato dalla scuola in un contesto internazionale. Tornando alle Istituzioni, le belle parole di Armida Filippelli, assessora alla Formazione Professionale della Campania che ha voluto testimoniare l’orgoglio e la vicinanza della Regione. Non è mancato poi il supporto del mondo dello spettacolo attraverso le belle parole di incoraggiamento da parte di Albano Carrisi, artista di fama internazionale. A chiudere questi primi endorsement la presentazione di una lettera personale del Maestro Andrea Bocelli, che ha espresso stima e incoraggiamento verso gli studenti scrivendo “Un individuo che ha la possibilità di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità diviene un esempio virtuoso e un vettore positivo di coinvolgimento e miglioramento per l’intera società”, concludendo con un invito a “continuare a perseguire con forza, con gioia, con umiltà e costanza i loro sogni.”

La serata, moderata dalla professoressa Marisa Del Monaco, è proseguita con gli interventi del Dirigente Scolastico del Lucarelli Giovanni Marro che ha dato risalto al lavoro collettivo svolto dall’Istituto. A seguire Armando Persico, Teacher Community Manager di JA Italia che ha esaltato l’importanza di tale organizzazione non profit, la più vasta al mondo, dedicata all’educazione imprenditoriale ed economica. Antonio Domenico Ialeggio ha poi dato risalto al ruolo dei dream coach, ovvero imprenditori volontari che portano tra i banchi la loro esperienza facendo maturare gli studenti in particolare in relazione alle competenze orizzontali così utili nel mondo che oggi stiamo vivendo. Ancora, il prof. Armando Calabrese ha ricordato l’enorme aiuto portato dai tantissimi ragazzi che rendono il Lucarelli speciale attraverso la loro presenza anche oltre gli ordinari orari scolastici. A chiudere il momento, per così dire, istituzionale il prof Carlo Mazzone che ha ricordato la portata internazionale del premio e il ruolo di leadership che il Lucarelli ha voluto assumere negli anni parlando anche dell’importanza di essere change makers, ovvero artefici proattivi di un cambiamento che può partire anche e specialmente dalle aree interne del nostro Paese.

La serata è poi proseguita in un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione grazie a un coinvolgente DJ set che ha acceso l’energia dei presenti con una selezione musicale travolgente. Gli studenti, protagonisti assoluti di questo momento, si sono lanciati in danze, cori e sorrisi, dando il via a festeggiamenti che hanno reso la serata indimenticabile. Il DJ set non è stato solo intrattenimento, ma una celebrazione condivisa, un momento di unione che ha suggellato con leggerezza e gioia l’inaspettata notizia.

