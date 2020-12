L’ITS BACT lancia il nuovo percorso rivolto ai giovani sulla promozione culturale per animare il territorio di Avellino.

In occasione della 5° edizione della EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK, l’iniziativa annuale della Commissione europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi dell’Istruzione e Formazione Professionale, l’ITS BACT propone un webinar europeo per la condivisione delle best practice. L’ITS BACT, in quanto Istituto di Istruzione Terziaria ed ente di Formazione Professionale sulle Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, ha programmato per l’iniziativa un webinar nella giornata del 16 Dicembre 2020 (start ore 15), per condividere con la propria community metodologie e strumenti di IFP (Istruzione e Formazione professionale) per lo sviluppo di competenze professionali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Mediterraneo, condividendo le esperienze di eccellenza.

Sulla base di elementi conoscitivi di contesto e di elementi territoriali e programmatici garantiti dai testimoni di eccellenza della ricerca scientifica (Istituto Studi sul mediterraneo – ISMED -CNR) e del Comitato italiano di ICOMOS – International Council On Monuments and Sites, l’ITS BACT affida agli ex allievi dei corsi (già tra i fondatori della costituenda ITS BACT Alumni) la presentazione delle migliori pratiche testate sul campo nei suoi 10 anni di vita. Esperienza portata avanti in una regione come la Campania che, per la ricchezza del patrimonio culturale ma anche per le preoccupanti condizioni di disoccupazione giovanile, rappresenta significativamente il Sud dell’Italia e dell’Europa Mediterranea.

Dove seguire il webinar

Il confronto e lo scambio con le organizzazioni e le persone interessate viene affidato ad un forum web di discussione che potrà attivarsi il giorno 16 Dicembre alle ore 15 tramite la Virtual Room su www.itsbact.it. Basta collegarsi alla stanza virtuale (su Google Meet) per essere ammessi e partecipare inserendo il proprio nome e cognome. Il webinar sarà trasmesso anche in diretta streaming sul Canale YouTube ITS Connect

Discover Your Talent! La Settimana Europea sulle competenze professionali e il webinar ITS BACT

La Settimana Europea sulle competenze professionali (il cui motto è stato #DiscoverYourTalent!), svolta dal 9 al 13 Novembre in collaborazione con la Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea (l’edizione di quest’anno, prevista a Berlino, è andata in scena in versione digitale a causa del Covid-19), è un evento annuale ma anche piattaforma web permanente attiva dal 2016.

Piattaforma dove le organizzazioni locali, regionali o nazionali, partecipano come partner al perseguimento degli scopi dell’iniziativa, ovvero all’incremento della consapevolezza diffusa del valore dell’IFP, alla promozione di nuove competenze professionali, alla condivisione di esempi di eccellenza e all’attivazione di network tematici internazionali. L’evento, fino a oggi, ha accolto più di 1300 organizzazioni provenienti da 39 paesi con la realizzazione di varie attività on line (webinar, campagne di stampa digitale, fiera del lavoro, Facebook o Instagram live) sul tema di quest’anno “L’IFP per le transizioni verdi e digitali” in linea con le priorità della Commissione di un “Green Deal europeo” e di una “Europa adatta all’era digitale“.

È in questo contesto che l’ITS BACT ha scelto far conoscere la metodologia di apprendimento informale Edutainment, messa in pratica con le 13 edizioni del Convivio MediterraneoÓ, il modello di Professionalizzazione a banda larga, sperimentato nelle 3 edizioni del corso ITS per la conduzione di cantieri di Restauro 4.0 del Paesaggio, e l’utilizzo del Multimediale come piattaforma didattica per l’apprendimento in situazione, portato avanti soprattutto nella rappresentazione audiovisiva e cinematografica del Patrimonio Culturale Unesco, materiale (Real Bosco e Museo di Capodimonte e Reggia di Caserta) e immateriale (Dieta mediterranea, Gigli di Nola, Muretti a secco).

Contacts & Follow Us

Tel 081.8799822 – Mobile 3476230601 – Mail info@itsbact.it – Site www.itsbact.it

YouTube ITS Connect – Facebook Fondazione ITS Bact – Instagram its_bact – Telegram t.me/itsbact