Ljuba. Senza Scarpe di Giuseppe Tecce, presentazione del libro sabato 18 a Sturno

Grande attesa per la prossima presentazione di “Ljuba. Senza Scarpe” che si terrà sabato 18 novembre alle ore 18.oo presso la suggestiva location de “Il Mulino della Signora luxury contry house presso Sturno.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Sturno e della Provincia di Avellino, vedrà la partecipazione del sindaco Vito Di Leo, del consigliere provinciale Franco Di Cecilia, del proprietario della struttura dott Gianfranco Testa e del Direttore Lucio Cammisa. L’incontro sarà moderato dall’assessore alla cultura di Sturno MariaFranca Siconolfi. La provocatrice della serata sarà Maria Laura Ricca, giornalista e scrittrice.

Il libro racconta la storia di Ljuba, un uomo nato nell’ex Unione Sovietica e arrivato in Italia, attraverso una serie di peripezie, aderendo, poi, alla Rainbow Family, un’associazione trasversale, presente in tutti i paesi del mondo, che riunisce persone accomunate dalla voglia di vivere secondo i canoni della natura. Tra le pagine del romanzo si intrecciano le vicende di altri personaggi, come Katia, la compagna di Ljuba, Marco e Milena, due amici che partecipano a una cena organizzata dalla coppia, durante la quale tutto cambierà e nulla sarà più come prima. Ljuba porterà tutti in una realtà surrealistica, nello specifico in un suo sogno, per trasportarli nel selvaggio mondo della natura.

Il romanzo è una riflessione sulla condizione umana, scritto con uno stile asciutto e incisivo, che non lascia indifferenti i lettori. Giuseppe Tecce è uno scrittore di talento, che ha già pubblicato altri libri di successo, come “L’agente della Terra di Mezzo ” , “Storia di un Presidente che si credeva un topo ” e “ Il Portiere”. Con “Ljuba senza scarpe” conferma la sua capacità di raccontare storie avvincenti e coinvolgenti, con uno sguardo attento e sensibile alla realtà che lo circonda.

L’evento è un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e per tutti coloro che vogliono approfondire il tema del viaggio e del realismo magico, che sono sempre più attuali e rilevanti nella nostra società. Si tratta di un appuntamento importante per la vita culturale della provincia di Avellino, che dimostra la vitalità e la ricchezza del territorio e dei suoi protagonisti.

Il volume

Ljuba è un giovane nato e cresciuto nell’ex Unione Sovietica, che ha fatto parte dell’organizzazione Rainbow Family. Vive insieme a Katia, la sua compagna di origini italiane, che una sera decide di invitare a casa due suoi amici: Marco e Milena. Così, una semplice cena immergerà i commensali in dinamiche surreali: Ljuba porterà in un suo sogno i tre personaggi, permettendo loro di imbattersi nella selvaggia legge di natura in cui lui si identifica. L’autore firma un romanzo singolare, in cui la narrazione improntata sul realismo magico si presta a continui e sconvolgenti colpi di scena.

L’autore

Giuseppe Tecce è nato a Benevento nel 1972; si è laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di Agente in Attività Finanziaria, e si occupa da molti anni di cooperazione sociale, sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente è Presidente della cooperativa sociale Medina, è coordinatore di una

Struttura Tutelare per persone non autosufficienti, ed è coordinatore dei soci di Banca Etica per il Sannio, Irpinia e Molise. È autore di tre libri: L’agente della Terra di Mezzo; Storia di un Presidente che si credeva un topo e Il Portiere.