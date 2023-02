L’Università del Sannio attiva il Corso di Laurea in Scienze Biologiche a Grottaminarda

Per il prossimo anno accademico presso il Polo Universitario di Grottaminarda verrà istituito un nuovo Corso di Laurea: Scienze Biologiche con indirizzo in Diagnostica Clinica.

Lo ha annunciato il Magnifico Rettore Gerardo Canfora nel giorno della celebrazione dei 25 anni dell’Università degli Studi del Sannio, nella Sala dell’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, alla presenza delle massime autorità civili, militari, religiose, istituzionali e del Ministro dell’Università e della Ricerca, Professoressa Anna Maria Bernini, spiegando che tra i tanti progetti avviati verrà istituito questo ulteriore Corso di Laurea presso la Sede decentrata di Grottaminarda, Polo Universitario, in via Francesco Flammia , in collaborazione con l’ASL di Avellino. Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda organizzerà di concerto con l’ASL e l’Università degli Studi del Sannio un convegno informativo. Intanto esprime tutta la soddisfazione per l’importante novità:

“Grande traguardo per la Comunità di Grottaminarda, e prestigiosa istituzione per tutto il territorio Ufitano – afferma il Consigliere Delegato ai Rapporti con le Istituzioni Universitarie e alla Sanità Antonio Vitale -. Per il prossimo anno accademico, il Polo Universitario di Grottaminarda si arricchirà di questo nuovo e importante Corso di Laurea che andrà ad aggiungersi a quelli già esistenti di Logopedia ed Infermieristica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, pertanto l’offerta formativa e culturale della nostra Città crescerà per servire le province di Avellino, Benevento, Caserta e finanche la regione Puglia.

Considerando che anche le Strutture Sanitarie che presidiano il nostro territorio, sempre sotto l’impulso del Direttore Generale Dott. Prof. Mario Vittorio Ferrante, stanno raggiungendo l’eccellenza, ci auguriamo di poter concretizzare nei prossimi anni quel salto di qualità tanto sperato, agognato e perseguito con coscienza, tenacia e fiducia, quindi, Grottaminarda volano di “rinascita” economica, benessere sociale e alta qualità della vita per lo sviluppo delle aree interne.

Potenziare l’offerta formativa – prosegue il Consigliere Antonio Vitale – era uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione e lo stiamo cogliendo. Con grande felicità ed orgoglio possiamo dire che stiamo diventando vera “Città dei Servizi” soprattutto grazie al sapiente contributo del Direttore Generale dell’Asl Ferrante che ha sempre creduto e puntato sulla centralità di Grottaminarda e sulla valorizzazione del nostro territorio.

Nei prossimi giorni, sul tema, verrà organizzato, di concerto con l’ASL e l’Università degli Studi del Sannio un convegno informativo al quale verranno invitati i Sindaci del territorio, i dirigenti scolastici dei vari istituti provinciali, le organizzazioni sindacali e altre autorità civili, militari, sanitarie e religiose e inizierà una campagna informativa capillare in tutti gli istituti scolastici con l’auspicio di inaugurare il nuovo anno accademico nella sede decentrata di Grottaminarda con un gran numero di iscritti”.