Malgoverno ed abbandono di animali, Carabinieri denunciano 2 persone a Castelfranci.

Nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzati al contrasto del randagismo e alla tutela degli animali, i Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato due persone per malgoverno ed abbandono di animali.

L’attività, condotta unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina ed a personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Avellino, ha permesso di appurare la presenza di una quindicina di cani di varia taglia, detenuti all’interno di un recinto privato, in condizioni incompatibili con la loro natura e igienicamente precarie, per la presenza diffusa di deiezioni animali solide e liquide.

Alla luce delle evidenze emerse, i cani sono stati temporaneamente affidati all’E.N.P.A. e a carico dei due soggetti, entrambi sulla cinquantina, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili -in concorso tra loro- dei reati di cui agli articoli 672 e 727 del Codice Penale.