Mancata demolzione opere abusive, denunciati dai Carabinieri a Zungoli.

“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”: è questo il reato di cui dovranno rispondere due persone di Zungoli, denunciate dai Carabinieri della locale Stazione.

I due, dopo aver realizzato in assenza di permesso a costruire manufatti in muratura e struttura in ferro, non ottemperavano all’ordinanza sindacale con la quale veniva disposta la demolizione di tali opere abusive.

Per i predetti, oltre alla denuncia per l’abusivismo edilizio, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 650 del Codice Penale.