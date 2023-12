Marco Travaglio e Barbascura X al Teatro Gesualdo il 23 e 24 gennaio

Marco Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0, sorridendo di più e informandoci meglio.

di e con Marco Travaglio

La divulgazione scientifica arriva ad Avellino con BARBASCURA X.

E’ considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del Web, il primo come numero di follower.

Per il suo stile irriverente è noto come “il punk della divulgazione scientifica”.

Barbascura X è anche chimico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV. E’ performer teatrale, scrittore di libri bestseller, cantautore e youtuber italiano.

Gestisce il canale YouTube Barbascura X, che comprende il format di divulgazione scientifica in salsa umoristica Scienza Brutta, il format dei Riassuntazzi brutti in cui riassume in modo goliardico puntate di film e serie, e Diari di Bordo, racconti di viaggio in terza persona.

La sua rubrica principale è Scienza Brutta, celebre e irriverente serie, inaugurata nel 2016, consiste in video in cui Barbascura X spiega, al suo pubblico, curiosità sulle scienze naturalistiche con tono ironico e goliardico.

Nel 2023 intraprende il TOUR “Amore Bestiale” nei teatri di tutta Italia, uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età, fresco e divertente, mantenendo l’obiettivo di divulgazione scientifica.

