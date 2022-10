Master di II livello ARìNT, Autumn School a Torella dei Lombardi.

L’Alta Irpinia protagonista dell’Autumn School nell’ambito di Arìnt Master di II livello in Architettura e Progetto per le Aree Interne e per i Piccoli Paesi promosso dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – DiARC Dipartimento di Architettura. L’importante appuntamento formativo si svolgerà a Torella dei Lombardi e a Morcone (BN) dal 24 al 28 ottobre. Ricco il programma di incontri, lezioni, seminari.

Il Master tende alla formazione di una figura professionale consapevole della complessità tecnica e culturale dell’intervento nei centri storici delle aree interne e dei piccoli paesi, che possa operare, di concerto con altri specialisti, con competenza e qualità nell’intero processo di produzione edilizia, nonché indirizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione tecnico-scientifica e di aggiornamento culturale, proveniente da una vasta gamma di attività e di professionalità collegate alla messa in sicurezza, alla ricostruzione, al restauro, al recupero, alla rigenerazione, e alla riqualificazione sostenibile ed energeticamente efficiente. Finalità del master è quella di formare soggetti professionali con competenze specialistiche di carattere interdisciplinare e multidimensionale riguardo i temi della progettazione del recupero edilizio, urbano e ambientale, sempre più centrali nella cultura del progetto e fondamentali per la definizione della qualità dell’habitat.

Soddisfazione viene espressa da Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi: “Siamo orgogliosi – dice – di poter ospitare presso il nostro castello tanti incontri previsti dalla scuola autunnale del master dedicato alla progettazione per le aree interne ed i piccoli paesi. Torella rappresenta un esempio interessante di piccolo centro delle aree interne della Campania dall’imponente patrimonio storico e culturale e sul quale avviare un’intensa sperimentazione orientata al recupero, alla riqualificazione sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico”.

Si è partiti il 24 ottobre alle ore 16.00 presso il Castello Ruspoli con il Seminario introduttivo con dibattito sui libri “Contro i Borghi” (a cura di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo, Antonio De Rossi) e “Rigenerazione Urbana, un glossario” ( a cura di Giampiero Lupatelli e Antonio De Rossi) Dopo i saluti di Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi, intervengono Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania, Michelangelo Russo, Direttore del DiARC-UNINA, Adelina Picone, Coordinatore Master ARINT.

L’introduzione è affidata a Sabrina Lucatelli, Direttrice di Riabitare l’Italia. Interviene Antonio De Rossi, Politecnico di Torino. Ne discutono Francesco Monaco, IFEL Responsabile Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche europee, Marco Bussone, Presidente Nazionale UNCEM. Concludono i docenti e gli allievi del Master ARINT. Nei giorni successivi si alterneranno incontri e seminari dedicati ai temi dei turismi e della rigenerazione, del design e della rifunzionalizzazione con focus su Valle Ufita e Alta Irpinia e particolare riferimento alle politiche Snai. La giornata conclusiva si svolgerà, invece, a Morcone presso il Centro Universitas.