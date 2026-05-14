Mobilità, Ferrante: raddoppio Telesina prioritario, lavori entro fine estate

“Il raddoppio della Ss372 Telesina si conferma un progetto prioritario: pur a fronte di condizioni ambienti e territoriali particolarmente complesse, l’avvio dei lavori relativo al primo lotto avverrà entro la fine dell’estate. Dopo anni di attese si sblocca così un intervento che consentirà di adeguare l’arteria ai flussi di traffico garantendo standard più elevati di sicurezza.

È un’opera strategica, che seguo con la massima attenzione, funzionale a sostenere le prospettive di crescita del territorio e di fondamentale importante per la viabilità del Sannio, come anche della Puglia e della Basilicata. Questo risultato conferma la volontà di promuovere lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne. Continuerò a lavorare per accelerare la realizzazione delle opere commissariate e ridurre i divari territoriali”.

Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.