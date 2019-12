Momenti informali e non, mostra-convegno a San Mango sul Calore.

Sabato pomeriggio, alle ore 16:30 presso la sala consiliare del municipio di San Mango sul Calore, l’associazione d’arte contemporanea ZEUSI e la Pro Loco Sanmanghese, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Sociologi, presenteranno il volume ‘Panorama dell’Arte Contemporanea in Italia 2019- Radici e Nomadismi’, curato da Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera e Maurizio Vitiello. Per l’occasione sarà inaugurata la mostra ‘Momenti informali e non’ (aperta fino a sabato 14 negli orari d’ufficio del comune), incentrata su alcune opere recenti di Antonio Pugliese e Antonella Sirignano, affermati maestri nel panorama artistico non solo nazionale, che proprio a San Mango hanno fondato l’associazione ZEUSI, che si sta distinguendo per le attività aperte alla comunità.

All’evento di inaugurazione interverranno: il sindaco dott. Gennaro Uva, il prof. Fiorenzo Iannino (presidente della Pro Loco), il dott. Maurizio Vitiello (sociologo e critico d’arte), il dott. Pino Cotarelli (direttore del sito web ‘Le sociologie’), il prof. Nicola De Blasi (docente alla ‘Federico II’ nonché Accademico della Crusca).