Montella, l’Associazione Salvaguardia Ambientale in polemica con l’Amministrazione.

ERANO SOLO SLOGAN!

Un’amministrazione lungimirante non può che supportare le associazioni… così proclamava il candidato sindaco Buonopane nel corso della campagna elettorale per le comunali di Montella, lasciando chiaramente intendere che, con la sua eventuale giunta, avrebbe certamente coinvolto i cittadini, attraverso le associazioni di volontariato, nelle decisioni di rilevanza collettiva.

Ma, alla prova dei fatti, si trattava solo di uno slogan, di moda e di comodo.

Niente di serio!

Infatti, ASA, che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e della salute, e che ha già dato prova concreta di impegno e di serietà, imponeva all’amministrazione comunale di affrontare il problema della bonifica delle ex aree prefabbricati “Schito” e “Campo dei Preti”, e avanzava una richiesta di incontro/confronto a mezzo PEC, indirizzata al Sindaco in persona, il 26 febbraio scorso.

In detta nota, chiedeva un incontro/confronto con il Sindaco, con la Giunta e con il responsabile dell’UTC del Comune di Montella, per discutere su temi di forte impatto ambientale, e, pertanto, di interesse collettivo, quali:

la bonifica delle suddette aree;

l’impianto per il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani di tutta la provincia di Avellino, da realizzarsi a Montella, in loc. Baruso;

la gestione dei fondi P.N.R.R e progetti sviluppati.

Amministrazione Buonopane e Responsabile dell’UTC in Friuli-Venezia Giulia

per “conoscere” un biodigestore <<Impatto ambientale pressoché nullo>>.

Poiché, dopo oltre un mese, alcun riscontro veniva fornito dall’amministrazione, ASA riteneva necessario inoltrare un sollecito a mezzo PEC, in data 4 aprile 2022, al quale, però, veniva riservato lo stesso silenzio.

Sicché, la tanto sbandierata sinergia tra cittadini/associazioni ed ente locale non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti, per cui è lecito domandarsi se ciò costituisca davvero un punto chiave dell’attività dell’amministrazione comunale, come “assicurato” in campagna elettorale dal sindaco Buonopane, o se le promesse siano state solo il frutto di demagogia e propaganda.

Più serietà e coerenza con gli impegni presi in campagna elettorale !

Montella, 27 aprile 2022

ASA – Associazione Intercomunale per la Salvaguardia dell’Ambiente

Il Presidente Onorario Il Presidente

Avv. Rocco Bruno Carmine Pascale