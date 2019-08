Montemarano Vino E’, da venerdì 30 a domenica 1.

Degustazioni, convegni, laboratori e spettacoli nel nome del gusto e della terra. Torna Montemarano Vino E’. Festa a Montemarano (Av): 30-31 agosto e 1 settembre 2019. In vetrina i migliori vini del territorio e le specialità culinarie della tradizione irpina. Quest’anno sarà inaugurato da una mostra di pittura e proseguirà con la musica tra le strade. Filo conduttore è la tradizione, in un appuntamento organizzato dall’associazione “Le cantine di Montemarano”.

A spiegare il senso dell’iniziativa è Enza Saldutti, presidente e produttrice: “Siamo partiti da un ragionamento iniziale. Prima di tutto volevamo portare e porteremo tra gli stand attività agricole del paese e non solo ,per creare un momento di incontro vero con i visitatori. Non c’è solo il vino come protagonista. A Montemarano laboratori di mozzarella in diretta, workshop sulla maccaronara, la presenza di aziende e agriturismi che garantiranno una copertura totale dell’area e delle sue caratteristiche”.

“Tutto gira intorno al vino e intorno all’agricoltura. Ma il territorio va raccontato e noi lo faremo facendo vedere i nostri prodotti e le nostre mani. Siamo una delle realtà vitivinicole più interessanti della provincia e del Sud e vogliamo aprirci sempre di più”.

L’associazione “Le Cantine di Montemarano” cura Montemarano Vino E’ per il secondo anno consecutivo. “Lo facciamo direttamente, ci assumiamo la responsabilità e ci mettiamo in gioco per prendere e offrire il meglio della terra. La narrazione è il mezzo che ci consentirà di far arrivare i messaggi della natura e di mostrare il lavoro che sta dietro ad ogni prodotto. Chi verrà a Montemarano troverà degustazioni narrate, letture di poesie, musica, che accompagneranno la passeggiata nel centro storico e visite in cantine. Non mancherà la convegnistica su aspetti tecnici. Il mondo del vino viene affrontato in tutta la sua bellezza e complessità”.

Il programma

Venerdì 30 agosto. Alle ore 18.00 al Palazzo Castello, la manifestazione si apre con l’intervista del giornalista Annibale Discepolo al pittore Claudio Scarano. Le opere dell’artista resteranno in esposizione per il resto delle giornate. Seguiranno un gruppo di studenti di Montemarano che racconteranno “la storia del vino”. La presenza dei più piccoli è importante e abb Alle 19.00 degustazione narrata. Alle 20.00 apertura degli stand gastronomici e laboratorio della maccaronara. La musica della serata sarà a cura dei Dissonanthika.

Sabato 31 agosto. Alle ore 10.00, convegno a Palazzo Castello. Il titolo è “Come gli areali vitivinicoli si promuovono ed influenzano il mercato nazionale ed internazionale”. Alle 12.00 apertura degli stand gastronomici. Alle 14.00 laboratorio caseario. Un maestro mostrerà la realizzazione del formaggio e mozzarella di latte vaccino dell’azienda agricola Carbone. E dalle 14.00 anche i laboratori di pasta fresca, la maccaronara in diretta dell’azienda agricola “La Maccaronara” e il laboratorio di ceramica del maestro Cesare Sgambati. Il sabato pomeriggio alle 18.00 lezioni di Tarantella a cura della Scuola di Tarantella Alle 19.00 la degustazione narrata a Palazzo Castello e in piazza la musica con La Voce del Sud in serata.

Domenica 1 settembre. Stand e laboratori aperti per tutta la giornata . Alle 13.00 pranzo di gala al Palazzo Castello. Al cospetto del Gran Basile. Menù a cura dello chef Luigi Ruby Gallo di Enotriadomus, dove si vivrà l’emozione che crea un luogo, a cui lo chef appartiene, a tavola. Posti limitati, per info e prenotazioni 3395264143. Dalle 18.00 le lezioni di Tarantella.