Moonwalk 2019, osservazione astronomica a Grottaminarda sabato 20 per l’anniversario dello sbarco sulla Luna.

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla luna, sabato 20 luglio si terrà a Grottaminarda un evento di osservazione astronomica: “Moonwalk 2019”.

L’appuntamento è per le ore 21,00 in piazza XVI Marzo 1978.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Scuola Viva“ dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda con la collaborazione del Comune di Grottaminarda.

Il Sindaco, Agelo Cobino, ringrazia gli studenti, la Dirigente Catia Capasso ed i professori Enrico Iadarola e Letizia Raduazzo per l’interessante iniziativa che riporta con emozione alla mente di chi ha seguito in prima persona attraverso la televisione quello che è stato un evento storico ed unico, il primo “allunaggio” e fa soprattutto comprendere alle giovani generazioni la portata della missione spaziale dell’Apollo 11 e di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla luna, e di Buzz Aldrin, in quel lontano 20 luglio 1969.

Iniziative per ricordare e celebrare l’importante anniversario sono in programma in tutto il mondo e Grottaminarda non sarà da meno. Dunque sabato tutti con il naso all’insù per osservare con il telescopio il satellite della terra. Per l’occasione l’illuminazione pubblica verrà temporaneamente spenta per consentire una migliore riuscita dell’osservazione astronomica.