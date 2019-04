Aglio, olio & peperoncino, Spagetti Style in concerto a Grottaminarda domenica 14.

Sarà il centralissimo Corso Vittorio Veneto di Grottaminarda ad ospitare una nuova tappa del tour “Aglio, olio & peperoncino” del gruppo musicale “Spaghetti Style”, che si esibirà nella cittadina irpina domenica 14 aprile, alle ore 20,00.

Sette musicisti raffinati, in abito gessato e borsalino, interpreteranno e riproporranno cover e standard del migliore swing italo-americano anni ’40 e ’50, riviste con il rispetto filologico dovuto ai classici del genere, ironia originale, ritmi trascinanti e una scalmanata sarabanda di suoni e melodie.

Un gruppo composto da musicisti portatori sani, come amano definirsi loro stessi, di buone vibrazioni per una platea che va dai dieci ai novanta anni. Tanta allegria e divertimento, dunque, per tutti quanti per prepararsi con gioia all’arrivo delle prossime festività. Lo spettacolo del gruppo musicale “Spaghetti Style” rappresenta il Gran Concerto Finale, precedentemente rinviato a causa delle avverse condizioni climatiche, previsto a chiusura dell’intero ciclo di eventi previsti nell’ambito del progetto “Concerto di Natale”, promosso dall’Amministrazione Comunale e co-finanziato dalla Regione Campania.

I cittadini di Grottaminarda, dei paesi limitrofi e dell’intera Regione sono invitati a partecipare per fruire gratuitamente di un concerto di grande qualità e trascorrere così una piacevole serata all’insegna della buona musica.