Anche l’olandese Chris Peterson tra gli scultori che parteciperanno al simposio di Fontanarosa.

Chris Peterson, il maestro scultore olandese che a Fontanarosa sarà “Alla ricerca di un soffitto”

Al V Simposio Internazionale della Scultura a Fontanarosa ci sarà anche il maestro Chris Peterson, giovane scultore olandese che realizzerà per l’occasione un lavoro in marmo intitolato “Alla ricerca di un soffitto”. L’opera d’arte sarà un piccolo spazio in cui una persona può entrare. La scultura misurerà 220 (h) x 125 x 125 cm. Rappresenta un luogo nel tempo, un luogo che consideriamo “casa” in quel momento. Cosa determina l’idea di “casa”? Le mura senza tracce, senza alcun ricordo di vita, sono testimoni dello spazio ma non delle vite da esso modellate e viceversa. Così si esprime sull’opera Chris: «Voglio creare pareti senza tracce all’esterno, all’interno le pareti mostrano una collezione di stampe come se stessimo cercando un soffitto, un tetto per completare la sensazione di “casa”. Le tracce sono fatte solo all’interno. Devi investigare la scultura e inserirla. Non agire sulla prima impressione e supporre che non ci sia nulla da vedere. Come molti ambienti apparentemente poco interessanti, sono le idee e i pensieri che emergono in reazione allo spazio, che lo colorano».

Chris Peterson classe 1976, è nato a Bilthoven, Paesi Bassi, possiede sia la nazionalità olandese che quella britannica. Lavora e vive a Zwolle, in Olanda. Fondatore nel 2017 dell’area XYZ: per l’intervento spaziale (Zwolle, NL): www.xyz-area.org. Eletto nel 2014 Fellow della Royal British Society of Sculptors (Londra, Regno Unito). Curatore e co-organizzatore nel 2014 del 1 ° Olofstrom International Stone Sculpture Residency (OISSR-2014) (Svezia). Co-organizzatore nel 2013 del Stone Wood Iron International Sculpture Symposium ospitato presso l’Università Nazionale della Costa Rica.