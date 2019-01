Concerto di Natale a Grottaminarda, ultimo appuntamento domenica 20.

Ultimo appuntamento per la rassegna “Concerto di Natale”, che ha animato il Comune di Grottaminarda per tutto il periodo delle feste invernali. Dopo il rinvio dovuto alle avverse condizioni climatiche, il Gran Concerto Finale si terrà domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 20,00, presso il centralissimo Corso Vittorio Veneto e vedrà l’esibizione del gruppo Spaghetti Style che offrirà al pubblico presente uno spettacolo dirompente e coinvolgente.

Sette musicisti raffinati, in abito gessato e borsalino, interpreteranno e riproporranno cover e standard del migliore swing italo-americano anni ’40 e ’50, riviste con il rispetto filologico dovuto ai classici del genere, ironia originale, ritmi trascinanti e una scalmanata sarabanda di suoni e melodie. Un gruppo composto da musicisti portatori san, come amano definirsi loro stessi, di buone vibrazioni per una platea che va dai dieci ai novanta anni. L’evento comincerà anche prima del concerto con la possibilità di partecipare a speciali visite guidate presso il Castello D’Aquino, a partire dalle ore 18,00. Sempre alle ore 18,00, presso la Sa a Consiliare Sandro Pertini, sarà possibile partecipare al laboratorio di degustazione di birra artigianale tenuto dal Birrificio 23. Mentre, dalle ore 19,00, lungo il corso, saranno saranno aperti stand espositivi con degustazioni. Si chiude così, in grande allegria ed armonia, coniugando ancora una volta buona musica, prodotti tipici e conoscenza dei beni culturali, il progetto “Concerto di Natale”, promosso dall’Amministrazione Comunale e co-finanziato dalla Regione Campania.

Tutte le informazioni su: www.concertodinatalegrottaminarda.it