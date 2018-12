Corsi di primo soccorso agli agenti di Polizia Municipale.

Nell’ambito dell’organizzazione dei percorsi formativi della Polizia Municipale al fine di salvaguardare nell’immediatezza di un sinistro e /o di qualsiasi evento che possa richiedere un primo soccorso e l’utilizzo di un BLSD . BLSD è la sigla di Basic Life Support – early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Il colonnello Arvonio Michele in collaborazione con il Presidente dell’ OPI Avellino- Ordine delle Professioni Infermieristiche, Rocco Cusano, ha organizzato un corso di tre giorni, che si terrà nei giorni 17-18-e 19 dicembre 2018 dalle ore 13.00 alle ore 19.00 presso il Comando di Polizia Municipale di Avellino per gli operatori della Polizia Municipale .Tale progetto vede coinvolto anche il centro di formazione IRC accreditato come centro di formazione della Regione Campania .

Il personale impegnato nel servizio di pattugliamento del territorio, viabilità, rilevazione incidenti stradali, attività di Polizia Giudiziaria e Stradale e in generale in tutte le attività di competenza della Polizia municipale potrà sempre intervenire , in tutte quelle evenienze in cui viene rilevata la necessità di assicurare il primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale del Servizio 118 Aumentando così la percentuale di sopravvivenza delle vittime di arresto cardiaco.