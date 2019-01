Fiera Enologia di Taurasi Winter Edition, gran finale sabato 5 con il concerto di Gnut.

Esperimento riuscito per la I° edizione della Fiera Enologica Taurasi che, dal 28 al 30 dicembre scorsi, ha raccolto vasti consensi in occasione della I° “Winter Edition” della manifestazione organizzata dalla Pro Loco Taurasi.

Musica popolare, dj set, i grandi vini di Taurasi, lo splendido Castello Marchionale e il borgo addobbato di luci natalizie, sono gli ingredienti che hanno convinto moltissimi visitatori da ogni parte della Campania a vivere l’atmosfera della Fiera Enologica anche in inverno.

“Abbiamo voluto dare ancora di più al pubblico che ha affollato le tre serate – spiega il Presidente della Pro Loco Taurasi Cesare Monaco – aggiungendo un concerto al programma originario. Per chiudere degnamente il periodo festivo, abbiamo scelto il cantautore partenopeo Gnut, una delle voci più interessanti degli ultimi anni. Un artista amato dai giovani e portatore di una ricerca musicale che ben si sposa con lo spirito della Fiera Enologica che promuove il territorio con l’esaltazione della sua fondamentale risorsa, il Taurasi DOCG, e il felice connubio con la musica di qualità”.

Sarà di nuovo il Castello Marchionale ad ospitare la parte enogastronomica, con il “Menù degustativo” studiato per abbinare le pietanze dello chef con i vini più adeguati, il Percorso Sensoriale (solo su prenotazione al 339 3093855), i wine cocktail e lo street food legato alla tradizione territoriale.

Il grande gazebo al chiuso nel Castello ospiterà, sabato 5 gennaio alle 22, il concerto di Gnut, al secolo Claudio Domestico con il poeta Alessio Sollo; la serata sarà conclusa da Jampy dj con la sua selezione musicale. “Hear my voice” è il titolo del suo ultimo album, pubblicato in aprile, che l’artista proporrà al pubblico con gli altri pezzi forti del suo repertorio.

Attivo dal 2008, dopo varie pubblicazioni in Italia, tra cui l’album “Rumore della Luce” (2009), sempre prodotto da Piers Faccini, per la prima volta Gnut varca i confini nazionali con “Hear My Voice”, distribuito in vinile in Francia ed Inghilterra. Questi quattro nuovi brani, scritti dal poeta Alessio Sollo e Gnut, e cantanti in napoletano, sono stati registrati alla fine del 2017 nello studio di Piers nelle Cevennes, in Francia. La voce di Gnut ben si sposa a questi brani, una voce familiare al cantautorato napoletano, ma con un timbro moderno che rimanda ad Elliot Smith e Bon Iver. In queste quattro stravaganti composizioni, il mandolino chiacchiera con una chitarra tremolo mentre le pelli delle tammorre si fondono con gli accenti della batteria e con i cori. Queste canzoni non raccontano solo d’amore, tradimenti e serenate, ma lasciano trasparire tutto il fascino di una città come Napoli, che vive attraverso la rappresentazione e la reinterpretazione di Gnut.

“Sono quattro canzoni d’amore in una lingua in cui non esiste il verbo “amare”. – spiega il cantautore – In napoletano l’amore è solo un sostantivo “l’ammore”. Non è possibile dire in napoletano “ti amo”, sarebbe tradotto con “te voglio ben’”. Questa cosa spinge i poeti e gli autori di canzoni a cercare soluzioni alternative per esprimere i propri sentimenti, come figure retoriche o metafore. Il poeta Alessio Sollo scrive e pubblica sui social, decine di poesie al giorno, ripetendo tutti i giorni questo esercizio stilistico. Questi brani sono il mio tentativo di mettere in musica questa sua attitudine. Da questa collaborazione sono nati quasi tutti i pezzi del disco. Dal punto di vista musicale ho cercato di fondere elementi della mia trazione musicale, con altri altri generi più distanti dal mio mondo. Mi sono ispirato al blues, al folk inglese e alla musica africana del Mali. Per questo lavoro è stato naturale cercare un confronto con Piers Faccini che per me resta un grandissimo punto di riferimento e d’ispirazione. Un vero maestro nel miscelare sonorità geograficamente distanti nel rispetto della personalità dell’artista che produce. Per me è un grande onore “

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Taurasi, dell'UNPLI provinciale.