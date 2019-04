Grottaminarda, va in pensione il Comandante della Polizia Municipale, bando di mobilità interna per la sostituzione.

Dopo oltre 30 anni di servizio il dott. Luigi Morelli lascia per pensionamento di legge il Comando della Polizia Municipale di Grottaminarda. Un ruolo impegnativo vista la centralità e l’importanza della cittadina tra servizi offerti, commercio ed inevitabilmente mole di traffico.

Un grande ringraziamento, quindi, da parte del Comune al Capitano Morelli per l’attività svolta in questi lunghi anni, in particolare nei momenti più difficili e delicati della comunità come ad esempio nel periodo del post terremoto o nel corso dell’emergenza rifiuti. Il Comandante lascerà il servizio per la fine del mese di maggio.

Il Comune per sostituire questa fondamentale figura ha inteso emanare un avviso di “Mobilità esterna volontaria”. In mancanza di risposta si passerà successivamente al concorso pubblico.

L’Avviso, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.grottaminarda.av.it, prevede la copertura di n.1 posto di categoria D1 Comandante dei Vigili Urbani – Categoria Giuridica D1 – a tempo pieno ed indeterminato presso il 4° Settore Polizia Municipale.

Tra i requisiti richiesti: il possesso di Diploma di scuola Superiore o Laurea, un’esperienza lavorativa maturata a tempo indeterminato nella categoria e nel profilo di almeno 5 anni, non essere sottoposti a procedimenti disciplinari con sospensione dal servizio superiore a 10 giorni nell’ultimo biennio, non aver subito condanne penali, non avere meno di 10 anni per l’accesso al pensionamento.

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Grottaminarda entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio, sia tramite Pec che a mano presso l’Ufficio Protocollo che tramite Raccomandata A/R.

documento -avviso mobilita`