Il Natale ad Atripalda è solidale.

Il Comune di Atripalda, nell’ambito delle iniziative relative al programma “Atripalda solidale”, si è voluto impegnare privilegiando alcune attività in favore dei bambini, delle famiglie in difficoltà e della solidarietà in generale.

La manifestazione “Arriva Babbo Natale” del prossimo 23 dicembre è nata dalla sinergia fra l’Assessorato alle Politiche Sociali, la Pro Loco e l’associazione “Cappellaio Matto” ed è un progetto molto ampio che coinvolge tutti i bambini. I piccoli, infatti, non solo si divertiranno con l’animazione appositamente creata per l’evento ma potranno consegnare la letterina a Babbo Natale che li aspetterà dalle ore 10 in poi presso la bella struttura del Centro Servizi sita in via San Lorenzo.

I sogni e i desideri che ogni bambino racchiuderà nella letterina verranno accolti da Babbo Natale che in cambio chiederà ad ognuno di loro di portare con sé un giocattolo da donare ad altri bambini. Verrà quindi allestito, in un angolo del villaggio appositamente creato per la manifestazione, un punto di raccolta dei giocattoli che verranno donati.

Per l’occasione funzionerà un servizio navetta che porterà i bambini dell’ex Contrada Alvanite al luogo della manifestazione, perché l’intento è quello di coinvolgere davvero tutti i piccoli atripaldesi.

I bambini diventeranno quindi protagonisti di una bella azione di solidarietà che va ad aggiungersi a quella promossa dai servizi sociali in favore delle famiglie atripaldesi in difficoltà, le quali potranno usufruire di un voucher natalizio messo a disposizione dal Comune.

I bambini torneranno protagonisti il 5 gennaio quando nei giardinetti di via Appia arriverà la Befana, la vecchina arriverà alle ore 10 e porterà a quanti parteciperanno una calza coinvolgendoli in una scatenata animazione.

La Città di Atripalda, attraverso il patrocinio del Comune, ha voluto testimoniare, inoltre, la propria vicinanza ai bambini “ospiti” del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli patrocinando la serata dì beneficenza promossa e organizzata dalla pizzeria “Daniele”.