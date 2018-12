Il vino affronta la transizione, martedì 18 a Tufo.

La ENOVIT srl è lieta di invitarla al Convegno Evento

“IL VINO AFFRONTA LA TRANSIZIONE” che si svolgerà a Tufo il giorno 18 dicembre

La EnoVit s.r.l. è una società che opera in termini di innovazione tecnologica nel settore della impiantistica , della commercializzazione e dei servizi di qualità della filiera agro-alimentare, in particolare del comparto produttivo enologico, in stretta collaborazione con Aziende leader del settore. Essa è collocata nell’area del Piano Insediamenti Produttivi di Tufo, nel cuore dell’area di produzione D.O.C.G. del “Greco di Tufo”, operando in stretto contatto con il contesto economico, sociale e istituzionale per la salvaguardia e la valorizzazione di questo pregiato territorio campano.

E’ in tale contesto che, anche quest’anno, abbiamo inteso promuovere, con il patrocinio istituzionale della Regione Campania e del Comune di Tufo, un importante momento di discussione e riflessione con gli attori di filiera avvalendoci del prezioso contributo di voci dal riconosciuto valore intellettuale e professionale dedicandolo all’emblematico tema de “Il vino affronta la transizione”, che si svolgerà nella sede aziendale secondo il programma in allegato.

Vedere Tante aziende riunite, venire dalle più disparate località, con il solo scopo del confronto sulla evoluzione dell’intera Filiera Vitivinicola Campana e Nazionale è per tutto il territorio un momento di grande crescita