Lo spazio pubblico in prospettiva, sabato 16 a Carife.

Sabato 16 marzo apre al pubblico negli spazi museali di Carife la mostra fotografica itinerante dal titolo “Lo spazio pubblico in prospettiva”, organizzata dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino. In esposizione scatti fotografici di architetti e fotografi amatoriali che analizzano e raccontano gli spazi pubblici protagonisti del tessuto urbano dei comuni dell’Irpinia. La mostra nasce come iniziativa volta alla conoscenza e alla promozione dell’architettura storica oltre che come riscoperta del patrimonio culturale irpino: suo fine è quello di voler riportare le persone al centro di un progetto comune dove coesistano sia il mantenimento degli spazi urbani sia il loro miglioramento.

“Seconda tappa e secondo contenitore museale che accoglie la nostra mostra itinerante con l’obiettivo di coinvolgere colleghi e cittadini alla riscoperta dei luoghi vissuti che hanno da sempre scandito la storia e la vita quotidiana nelle nostre comunità”, spiega Eleonora Dionisio, responsabile della Commissione Cultura. “Con questa mostra e altre che seguiranno – spiega Carmine Di Giorgio, sindaco di Carife –avviamo il nostro museo, già contenitore di preziose testimonianze archeologiche delle antiche popolazioni della Baronia, a luogo di diffusione della conoscenza, dovecultura, storia, archeologia e arte contemporanea dovranno sempre più convivere per costituire un vivo luogo di incontro e dibattito culturale”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 marzo al 16 aprile tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 9.00 alle 14.00 (ingresso libero, info 0827 1810516).