Dopo quasi un trentennio l’adozione in Giunta Comunale del piano urbanistico comtn-taie(PUC) in data O2/04/2019 è an momento molto importante per la nostra comunità Mercoglianese. Esso rappresenta il progetto di sviluppo e di governo del nostro territorio.

Più precisatnente il PUC indica le direttive nei rispetto delle leggi vigenti in materia di urbanistica e di lavori pubblici, di qnelle vigenti in materia paesistica-ambientale, sismica e di difesa del suolo nonché in conforntittì del piano di coortiinantento provinciale.

L ‘eccellente lavoro frutto di una profonda sinergia tra l ‘amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Carullo, con i tecnici progettisti ed il dirigente dell’area tecnica del Comune, ha consentito di redigere un PUC di grandissima qaalitit che assicurerà uno sviluppo armonico dell’intero territorio in grado di assicurare i massimi livelli di eco sostenibilità ambientale e sociale.

Esso garantirà la totale conformità alle nostre tradizioni e contribuirà ad al miglioramento

complessivo della qualità della vita dei nostri cari concittadini.

Particolare rilievo assumono anche le interconnessioni e i rapporti’ con i territori limiitrofi al fine di valorizzare l’area vasta del comune capoluogo.

E ‘ stata fonclatnentalle un ‘attenta conoscenza ed analisi del sistema urbano, delle criticità esistenti e di tutte le varie potenzialità del territorio.

Più specificatantente il PUC disciplina ‘ la valorizzazione e rivitalizzazione ciel borgo medievale di Capocastello chee rappresenta la memoria storica di Mercogliano; interventi per ii rilancio del turismo religioso inerentemente al Santuario di Montervergine e ai complesso Monumentale di Loreto; la rigenerazione dei tessuto urbano del centro abitato con azioni di connessione e riammagliamento tra Mercogliano, Torrelli e Torrette alfine di ottenere nn umiformità urbanistica; valorizzazione delle scuole e in generale della cultura; consolidamento e sviluppo del terziario; tutela e valorizzazione dell ‘agricoltura e della pastorizia; valorizzazione delle strutture esistenti finalizzate alla tutela della salute; realizzazione della cittadella e di un parco dello sport con annessi servizi mirati ai benessere e alla salute; integrazione di parcheggi e di zone a verde.

Tail assi, in sostanza, rappresentano i reali volani dello sviluppo economico che integrandosi tra loro garantiranno azioni positive sull ‘occupazione e valorizzeranno gli aspetti’ sociali dei nostri cari concittadini.

Particolare attenzione verso la tutela ambientale ovvero la tutela del nostro patrimonio agro-siivo pastorale cite è tleterntinante a ridurre azioni dolose incendìarie che devastano i nostri bellissimi e stupendi boschi; è stato, altresì, essenziale una forte azione nei confronti del ciclo dei rifiauti mediante la previsione di un parco ecologico cite ci consentirà un’efficiente azione di recupero dei rifiuti riciclabili determinando di conseguenza una maggiore pulizia dei territori e una riduzione di costi dei gestione da parte dei contribuenti.

Fondamentae ed importante é stata la collaborazione della cittadinanza , degli Ordini Professionali e delle varie Associazioni che, con le loro proposte. hanno reso più efficiente lo strumento di pianificazione urbanistica.

In definitiva PUC genererà azioni mobo virmose in grado di produrre un assetto urbanistico del territorio di grande qualità, un rilancio di tutti gli aspetti sociali, ambientali e culturali consegnando quindi alle future generazioni, una Mercogliano città del futuro che possa garantire alle future generazioni i massimi livelli di vivibilità.