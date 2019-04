Presentata l’app Sant’Angelo dei Lombardi Smart.

Anche Sant’Angelo dei Lombardi ha la sua app. Servizi, informazioni e interazione secondo i moderni modelli. È presente da ieri su tutti gli store online. È gratuita e si chiama “Sant’Angelo dei Lombardi Smart”. Domenica pomeriggio è stata presentata dal sindaco Marco Marandino e dal consigliere delegato per la comunicazione Giuseppe Landolfi.

Così il primo cittadino: “Rispetto ad altri social, la app è esigente e selettiva. Ogni segnalazione dal mittente al destinatario, saranno gli amministratori o gli uffici comunali a seconda dei casi, non viene messa su piazza per le chiacchiere e le maldicenze. È una comunicazione bilaterale, che esclude informazioni fuorvianti. Nelle prossime settimane anche un ledwall in piazza. Completerà l’impegno per comunicare. Naturalmente si tratta di strumenti complementari agli altri“.

Landolfi: “Come si può rendere tutto più smart? Ci abbiamo pensato molto, per dare risposte e possibili soluzioni. La App non risolve i problemi e non è la bacchetta magica, ma oggi è uno strumento fondamentale. Una voce importante riguarderà la sezione dedicata a eventi e attività produttive. Ognuno potrà promuovere gratuitamente appuntamenti di interesse pubblico o prodotti. Poi la implementeremo dando le stesse opportunità anche ai professionisti“.