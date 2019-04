Sabato 6 Fontanarosa sarà protagonista della nuova puntata di Lycos in tour.

Domani sabato 6 aprile, a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 12.30, Fontanarosa sarà protagonista della nuova puntata di Lycos in tour, il fortunato format televisivo dell’emittente televisiva irpina Telenostra condotto dai giornalisti Michele Miele ed Anna Guerriero.

Una vera e propria vetrina che metterà in mostra le eccellenze e le bellezze paesaggistiche, l’artigianato e l’enogastronomia di questo comune irpino famoso per la lavorazione della paglia e della pietra.

Insieme alle istituzioni, al Sindaco dott. Giuseppe Pescatore, al Parroco don Pasquale Iannuzzo, e a tanti produttori ed artigiani del luogo si andrà a conoscere innanzitutto quella che è la storia del paese per poi concentrarsi sui tanti punti di forza ed attrattive che la comunità di Fontanarosa è orgogliosa di offrire ai visitatori.

Grande attenzione sarà riservata al V Simposio internazionale di scultura in pietra “FontanarosArtePietra”, dal titolo “Scolpire all’aperto”, che si svolgerà dal 4 al 18 maggio prossimi con la partecipazione di artisti di fama internazionale oltre ai famosi scalpellini locali. Sarà l’occasione per riscoprire un’antica arte che ancora oggi rende famosa Fontanarosa nel mondo.

Domani faranno a fare da protagonisti nel format saranno quindi gli artisti locali impegnati nella realizzazione del bassorilievo dal tema “Fontanarosa e il carro”: lavoreranno sul posto e daranno dimostrazione dei vari passaggi necessari per giungere al lavoro ultimato, dal bozzetto in argilla al calco in gesso per poi lavorare su pietra.

In esposizione ci saranno inoltre oggetti lavorati a mano su pietra locale.