Sportello GAL Irpinia al Castello di Grottaminarda, inaugurazione sabato 15.

Anche il Gal Irpinia sceglie Grottaminarda. Sarà inaugurato sabato 15 dicembre il nuovo sportello di riferimentoall’interno del Castello d’Aquino. Dunque la cittadina ufitana con il suoCastello, già incubatore di attività per i giovani, si conferma “Città deiservizi”, ampliandone l’offerta econfermando la sua centralità nella Valle dell’Ufita non solo geografica maanche di riferimento sociale ed economico.

In occasione dell’inaugurazione si terrà un incontro promosso proprio dal Gal Irpinia dal titolo: “Un distretto rurale per lo sviluppo delle aree interne: il modello Gal Irpinia” con inizio alle ore 17.00. Un momento di confronto sulle tematiche dello sviluppo rurale e sulla pianificazione territoriale.



L’incontro vedrà i saluti di Angelo Cobino, Sindaco di Grottaminarda, di Carmine Famiglietti, Presidente della Comunità Montana dell’Ufita, di Marcello Arminio, Presidente della Comunità Montana Alta Irpinia e di Gerardo Iandolo, presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto. Seguirà l’introduzione di Vanni Chieffo, Presidente del Gal Irpinia. Interverranno Mario Grasso, Direttore della CIA Campania, e Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania.



Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale, Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, e a Franco Alfieri, responsabile della segreteria del Presidente Regione Campania. Coordinerà i lavori Virginia Pascucci, Assessore alle Attività produttive del Comune di Grottaminarda,



L’incontro sarà preceduto da un laboratorio artigianale dedicato all’arte presepiale a cura di Andrea Daniele Montuori, con inizio alle ore 16.00. In chiusura dei lavori, con inizio alle ore 19.00, laboratorio di degustazione dedicato alla Dieta Mediterranea nella sua declinazione dedicata al territorio del Gal Irpinia.