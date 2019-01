Teatro 99posti, dal Sindaco di Mercogliano possibile apertura.

Il flash mob di Campoaperto, che lo scorso 10 gennaio denunciava la chiusura della struttura di Torelli, è servito a riportare l’attenzione sulla situazione del Teatro 99posti a Mercogliano.

Il sindaco Massimiliano Carullo, successivamente all’iniziativa spontanea del gruppo di cittadini in mobilitazione per costruire nuove idee per Mercogliano e riprenderne di vecchie, ha convocato i gestori del teatro. E oggi fa sapere che da qualche giorno sono stati ultimati importanti lavori di ristrutturazione dell’edificio che presto potrà tornare ad ospitare chi l’ha gestito fino alla chiusura, il Co.C.I.S. (Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo).

Questa mattina i gestori del 99Posti hanno incontrato parte della giunta comunale, ma al momento rimane ancora tutto da definire. Non è emersa, infatti, alcuna ufficialità sui tempi e i dettagli della riapertura. Bisognerà aspettare la prossima settimana per la delibera di affidamento.

Il Co.C.I.S, dunque, non sa ancora quando potrà riprendere le attività laboratoriali e gli spettacoli che svolge dal 2002, quando in accordo con il comune di Mercogliano ha preso in carico e messo a nuovo uno dei vecchi centri sociali nati in Irpinia nel post terremoto e successivamente abbandonato. Ma le parole del primo cittadino fanno ben sperare nella rinascita di uno dei luoghi culturali di Mercogliano che ha coinvolto nel tempo adulti e bambini in attività importanti di aggregazione e diffusione della conoscenza.