Turismo e tematiche di sviluppo, incontro a Taurasi giovedì 4.

Il turismo con le sue tematiche di sviluppo, è il tema dell’incontro che si terrà nel Castello Medioevale di Taurasi giovedì 4 aprile alle ore 18.30.

Occasione dell’incontro è la proiezione del Servizio mandato in onda da Rai Italia l’otto giugno 2018, che mette in risalto il borgo di Taurasi con le sue potenzialità turistiche legate all’enogastronomia. Il tramite per la realizzazione di questo servizio è stato il Giornalista Olandese Paul Balke che da tempo si è trasferito in Italia con l’attuale tentazione di trasferirsi in Irpinia.

Parteciperà:

il Dott. Mario La Montagna Commissario Straordinario del Comune di Taurasi;

il Giornalista Paul Balke, che illustrerà sulle possibili strategie, già in atto in altre regioni d’Italia, per lo sviluppo del turismo enogastronomico in Irpinia;

il Prof. Raffaele Palumbo che con il libro “il Turismo in Italia” fa una approfondita analisi di cosa oggi possa essere il turismo che già nella introduzione del testo chiarisce quelle che sono le differenti più rilevanti fra turismo viaggio o escursione. Oltre a trattare quello che potremmo definire la sociologia del turismo: cosa è, quali sono le caratteristiche principali, le politiche e le strategie intraprese negli anni, fa una disamina dei diversi organismi preposti negli anni alla gestione del sistema turistico con un importante approfondimento sui sistemi turistici locali;

la Prof.ssa Anna Zollo docente in Spagna presso l’Università della Corugna, esperta di Turismo, concluderà l’incontro delineando le linee che sta seguendo in questo ultimo periodo il turismo enogastronomico in italia, facendo un focus sulla campania e l’Irpinia

Presenterà l’evento l’Arch. Giovanni Casparriello, promotore dei Beni Culturali nel Comune di Taurasi.

La serata si concluderà con una degustazione del prodotto di eccellenza del luogo: “Il Taurasi”.