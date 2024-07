Museo Irpino e Biblioteca Capone, le attività estive

Anche per l’estate 2024 il Museo Irpino e la Biblioteca Capone hanno realizzato una ricca offerta culturale con laboratori, letture, giochi, visite tematiche e cinema per tutti i gusti e per tutte le età. Nel mese di luglio ogni settimana ci sarà un doppio appuntamento suddiviso per fasce d’età., laboratori didattici pensati per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni e dedicati alla sperimentazione scientifica e tecnologica, e i, laboratori rivolti a bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, durante i quali letture, fiabe, cinema, arte, storia e archeologia si fonderanno per creare momenti ludico didattici!Le attività saranno supportate dall’Associazione Scienza Viva e dall’associazione Magnitudo – aps. Tra luglio e settembre ci saranno inoltre degli eventi speciali che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale: una challenge di lettura, tre laboratori di lettura creativa dedicati al tema della sostenibilità e sei visite tematiche tra le sezioni del Museo.

TEEN’S LAB

LA SCIENZA IN PRATICA

Laboratorio didattico di sperimentazione

Nel corso delle esperienze didattiche i partecipanti potranno sperimentare e scoprire in maniera divertente e interessante alcune leggi e principi fisici utilizzando strumenti scientifici, ma anche semplici materiali di uso comune.

In collaborazione con Associazione Scienza Viva

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

ogni martedì di luglio dalle 10.30

età consigliata: 12-16 anni

max 15 partecipanti

prenotazione obbligatoria

QUADRIVIVI

Laboratorio didattico con l’utilizzo dell’AI

Il nuovo e innovativo laboratorio permetterà ai partecipanti di entrare fisicamente nei capolavori pittorici che hanno reso celebre il territorio irpino. Grazie all’intelligenza artificiale potranno infatti essere ritratti all’interno di un’opera della collezione museale e vivere l’emozione di essere parte integrante del dipinto.

Un’esperienza artistica a 360 gradi che fonde tradizione e innovazione, per riscoprire il fascino della pittura irpina in modo del tutto inedito.

In collaborazione con l’associazione Magnitudo – aps

laboratorio realizzato nel progetto TRA.ME,fondi PNRR finanziata dall’unione europea, next generation

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

ogni venerdì di luglio dalle 10.30

età consigliata: 12-16

max 15 partecipanti

prenotazione obbligatoria

CHILDREN’S LAB

L’ORA DELLE STORIE

Letture ad alta voce nell’Orto botanico

Il consueto appuntamento del lunedì si sposta nell’Orto botanico per assaporare fresche storie all’ombra della quercia secolare.

Ai bambini e ai loro accompagnatori si chiede di portare con sé una coperta o un telo per sedersi sul prato.

In caso di pioggia le letture si terranno all’interno della Sezione Ragazzi

Palazzo della Cultura_Giardino

ogni lunedì di luglio

h. 17.00 | 18.00

età consigliata: 3-6 anni

max 20 partecipanti

ingresso libero

CHI VUOL ESSERE PREISTORICO?

Caccia al tesoro

Dopo aver effettuato la visita nelle sale dedicate alla preistoria, i partecipanti si sfideranno in un appassionato gioco a suon di quiz e abilità manuali! Con l’aiuto di piccoli indizi effettueranno un’insolita caccia al tesoro per scoprire la storia millenaria dell’Irpinia antica.

Palazzo della Cultura

Museo Irpino-sezione Archeologica

ogni mercoledì di luglio dalle 10.30

età consigliata: 7-11 anni

max 15 partecipanti

prenotazione obbligatoria

GIOCO DELL’OCA ROMANA

Gioco di squadra

Dopo aver visitato la sezione romana del Museo, i giovani partecipanti si trasformeranno in vere e proprie pedine e, muovendosi su e giù per le caselle e rispondendo a domande su personaggi ed eventi della storia antica, dovranno riuscire a giungere per primi alla meta finale.

Palazzo della Cultura

Museo Irpino_sezione Archeologica

Ogni giovedì di luglio dalle 10.30

età consigliata: 7-11 anni

max 15 partecipanti

prenotazione obbligatoria

AL CINEMA IN BIBLIOTECA

Rassegna cinematografica di film di animazione da vedere in compagnia il giovedì pomeriggio nella sala 0-6 della Sezione Ragazzi della Biblioteca

Palazzo della Cultura

Biblioteca Capone_ Sezione Ragazzi

ogni giovedì di luglio

h. 17.00 | 18.00

età consigliata: 6-10 anni

max 20 partecipanti

prenotazione obbligatoria tramite Google moduli fino ad esaurimento posti

EVENTI SPECIALI MUBI LAB SUMMER EDITION

RICICLIAMO LA BIBLIOTECA

Un laboratorio di lettura creativa dedicato al tema della sostenibilità e tutela dell’ambiente con l’obiettivo di riflettere sulla necessità di ridurre, riutilizzare e riciclare. Le letture ad alta voce saranno seguite da un’attività creativa con l’utilizzo di materiali recuperati tra gli scaffali della Biblioteca.

Palazzo della Cultura

Biblioteca Capone_Sezione Ragazzi

17 luglio, 16 agosto e 13 settembre

h. 17.00 | 19.00

età consigliata: dai 10 anni

max 10 partecipanti

prenotazione obbligatoria tramite Google moduli fino ad esaurimento posti

VISITE TEMATICHE

Speciali percorsi di visita dedicati ad alcune delle sezioni del Museo nel corso dei quali sarà possibile approfondire e scoprire curiosità e aspetti inediti dell’Irpinia antica e moderna.

3, 17 agosto e 7 settembre

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

h.17.00|18.00

ingresso libero

3 agosto

L’architettura degli spazi. Dentro e fuori il Carcere Borbonico

17 agosto

Il dietro le quinte del Museo Irpino. I tesori del Deposito

7 settembre

Storie di uomini e donne del Risorgimento

10 | 24 agosto e 14 settembre

Palazzo della Cultura

Museo Irpino_sezione Archeologica

h.17.00|18.00

ingresso libero

10 agosto

L’Irpinia preistorica

24 agosto

L’Irpinia preromana

14 settembre

L’Irpinia romana

A COLPI DI LIBRI

Sfida di lettura

La prima Challenge di lettura della Biblioteca Provinciale!

“A colpi di libri” è una sfida che nasce dal desiderio di rendere più dinamica e divertente l’esperienza della lettura!

La Challenge è aperta a tutti, piccoli e grandi lettori. L’obiettivo è leggere almeno 8 libri entro il 30 settembre. 15 le categorie tra cui scegliere e 2 i jolly da poter utilizzare.

I primi 15 lettori che concluderanno la challenge vinceranno una borsa di tela personalizzata.

Durata: fino al 30 settembre 2024

età consigliata: 5-99 anni

modalità di partecipazione iscrizione tramite Google moduli