Musica e solidarietà con la Polizia a Pietrastornina

Una giornata all’insegna della solidarietà e della cultura ha animato ieri la comunità di Pietrastornina, in provincia di Avellino, grazie a due eventi promossi dalla Polizia di Stato.

La mattinata è iniziata in piazza Vittorio Veneto con una raccolta di sangue organizzata dall’associazione Donatorinati della Polizia di Stato, in collaborazione con l’associazione Fratres. All’iniziativa, intitolata “Fai il pieno di vita. Dona il sangue anche ad agosto” ha preso parte anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La giornata si è conclusa con un concerto speciale in cui la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili, si è esibita alla presenza del ministro Piantedosi e delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia. Ad arricchire la performance è stata la partecipazione del soprano Martina Paciotti.

Il concerto, promosso dal Circolo culturale Pietrastrumilia con il patrocinio della provincia di Avellino, della comunità montana Partenio-Valle Lauro e del comune di Pietrastornina, ha offerto al pubblico un repertorio variegato che ha spaziato dalla musica classica a celebri colonne sonore cinematografiche, con un omaggio anche alle melodie del maestro napoletano Renato Carosone.

L’evento è stato un omaggio alla cultura, alla solidarietà e al legame profondo della Polizia di Stato con il territorio.