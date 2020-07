Nata a Rovereto la piccola Benedetta Capone.

Nella mattinata di lunedì 27 luglio 2020 è nata la piccola Benedetta Capone presso il Presidio Ospedaliero S. Maria del Carmine di Rovereto (Trento).

Primogenita di Capone Fulvio e Reggiani Chiara, la piccola ha avuto la luce con parto naturale e pesa 3 kg e 250 grammi circa.

Pur essendo nata in Trentino, Benedetta ha origini irpine: sono infatti native di Montemiletto (AV) la famiglia del papà e della nonna materna Milena.

Papà Fulvio, classe 1974, cresciuto a Montemiletto e laureato in Economia bancaria a Benevento, dopo aver lavorato come commercialista e revisore dei conti presso lo studio Pragma Service SRL in Via Matteotti ad Avellino, oggi esercita la professione presso lo studio Stocker Kuntner di Ora (Bolzano), attivo fin dagli anni ’70 con grande impegno nei campi della consulenza fiscale e societaria in Alto Adige e Veneto.

La mamma Chiara, classe 1987, è nata e cresciuta a Ciriè (Torino), e dopo la conclusione degli studi in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica a Torino, lavora dal 2017 a Trento presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari e presso il Polo universitario delle Professioni sanitarie di Rovereto, in qualità di Tutor del suo corso di laurea universitario.

I neogenitori si sono sposati il 16 luglio 2016 nel Duomo di San Giovanni Battista a Ciriè: ormai sono una giovane famiglia che abita in Trentino dal 2017, nel quartiere Clarina/San Bartolameo della città di Trento. Anche se quando possono ritornano volentieri in Irpinia per riabbracciare amici e parenti.

Entrambi con un passato da volontari nel campo cattolico e laico nelle località native, con l’arrivo di Benedetta potranno conoscere al meglio gli ampi servizi presenti nella comunità tridentina, senza mai dimenticare le origini irpine e torinesi che ancora li lega alle famiglie d’origine. Tra le varie attitudini, Chiara è stata volontaria nella parrocchia di San Giovanni Battista a Ciriè come animatrice in oratorio, volontaria Caritas zonale e direttrice del Coro parrocchiale giovanile fino al 2016.

Il marito Fulvio è stato volontario soccorritore presso Pubblica Assistenza ANPAS Italo Petrillo di Montemiletto dal 2001 al 2007.

Inviano un caloroso abbraccio alla piccola Benedetta la Nonna Milena e i nonni Pasqualina e Lidio, oltre agli zii Gabriele, Lazzarino e Alfredo, quest’ultimo consigliere comunale di maggioranza a Montemiletto. Nel rispetto delle normative antiCovid, tutti esprimono felicitazioni con l’augurio di poterla conoscere al più presto dal vivo.