Natale a Castelvetere sul Clorre, tutti gli appuntamenti da sabato 7.

Divertimento, musica, cultura, sport, volontariato, teatro e tradizione per il Natale di Castelvetere sul Calore: tanti gli eventi che accompagneranno tutto il periodo natalizio e oltre, da domani (7 dicembre) fino al 5 Gennaio prossimo.

Numerosi gli appuntamenti in programma e le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di Castelvetere sul Calore: Pro Loco Castelvetere sul Calore, Associazione Culturale “LA Ripa”, Il sorriso di Daniel , D.I.A.N.A, Materia, Arcieri del Vecchio Castello e Laceno d’oro.

Le attività cominceranno domani, sabato 7 Dicembre, alle ore 18.00 in piazza Monumento con “Accendiamo il Natale” a cura dell’Amministrazione Comunale, che riserverà un primo pomeriggio di festa per adulti e bambini con musiche, l’accensione delle luminarie natalizie, simpatici elfi e tante altre sorprese tra le quali Babbo Natale che nella sua casetta attenderà i più piccini per la consegna delle letterine; in serata alle ore 21.47 è previsto l’arrivo della Carovana de “Il Pino Irpino” a cura dell’associazione “Il sorriso di Daniel”.

Domenica 8 Dicembre l’Associazione culturale “La Ripa” realizzerà l’evento “Flute experience”, una lezione-concerto a cura del Maestro Roberto Sullo all’interno dell’Oratorio situato nel centro storico di Castelvetere.

Gli eventi riprenderanno la settimana successiva, il 13 Dicembre, con il workshop “L’inclusione attraverso il cinema” rivolto ai bambini e alle famiglie a cura di Laceno d’oro e dell’associazione Materia. La giornata del 20 dicembre vedrà protagonista l’associazione sportiva degli “Arcieri del Vecchio Castello”, che da 20 anni ha fatto conoscere la piccola realtà di Castelvetere sul Calore in tutto il mondo a suon di successi di prestigio nazionale ed internazionale e che intratterrà gli ospiti prima con il “Tombolarco”, una tombola a premi e poi con “20 anni di centri”, una cerimonia di premiazione al merito sportivo.

Il weekend del 21 e 22 Dicembre sarà dedicato al volontariato e ai bambini, grazie all’impegno dell’associazione “Il Sorriso di Daniel” nella “Maratona Telethon” e a quello della Pro Loco con il ‘suo’ “Arriva Babbo Natale” che consegnerà i doni ai piccoli della comunità. Il 27 dicembre si esibiranno i giovani musicisti di Castelvetere sul Calore nell’evento “Note d’Inverno”, giunto alla seconda edizione e a cura dell’Amministrazione Comunale. Il 28 dicembre è previsto un momento di convivialità e di aggregazione a cura della Pro Loco con la tombolata “Passiamola insieme“, mentre il 4 gennaio i ragazzi dell’Associazione La Ripa andranno in scena con lo Spettacolo Teatrale “Il fantasma di Canterville”. Le festività volgeranno al termine il 5 gennaio con il laboratorio ludico creativo “La ricetta della Befana” a cura dell’associazione “Il sorriso di Daniel”.