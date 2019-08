Neapolis in Fabula, mercoledì 21 al Castello Ducale di Bisaccia.

Mercoledì 21 agosto, alle ore 21.30 nella sala conferenze del Castello Ducale di Bisaccia, con ingresso libero, verrà proposto lo spettacolo “Neapolis in Fabula” con la partecipazione di Mena Cacciapuoti (voce), Giosi Cincotti (pianoforte ed arrangiamenti) e Michele Maione (percussioni).

Un viaggio etno-jazz nella tradizione musicale partenopea con nuovi arrangiamenti e rielaborazioni volti a creare il giusto equilibrio tra la melodia originaria e le armonie moderne contaminandosi di volta in volta con sonorità gospel e jazz, ritmi tribali dell’Africa nera, melodiche e sensuali note mediorientali.

Ritmo, fantasia, passato e futuro, luoghi, linguaggi e rielaborazioni, “Neapolis in Fabula” rappresenta una rivoluzione dei canoni che apre la via alla contaminazione fra le arti, tra il sonoro e il visivo, fino a perdersi nel fantastico mondo delle favole. Gli artisti del progetto mutuano la tensione onirica delle fiabe per riplasmare il patrimonio musicale napoletano e mediterraneo anche se l’impianto melodico resta intatto.

Gli arrangiamenti e le rielaborazioni curate da Giosi Cincotti, ideatore del progetto, creano il giusto equilibrio tra la melodia originaria e originali sonorità, mentre Mena Cacciapuoti, con la sua voce calda e suadente, dà vita ad un’atmosfera che spazia tra il sogno e la magia.

In occasione dell’evento, apertura straordinaria per visitare il rinascimentale Castello Ducale e il Museo Archeologico di Bisaccia fino alle ore 23.00 con ingresso gratuito.