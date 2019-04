Abusi edilizi, Carabinieri denunciano 2 persone a Montoro.

I Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione, in un fondo privato del comune di Montoro, di opere edilizie in assenza e/o difformità dei titoli autorizzativi.

Nello specifico, a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente a personale del competente Ufficio Tecnico Comunale, è stata accertata la realizzazione abusiva di un fabbricato in cemento, avente una superfice di 150 mq., in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e a rischio frana.

All’esito delle verifiche, i Carabinieri hanno dunque proceduto al sequestro della struttura ed a carico del proprietario dell’immobile e dell’esecutore dei lavori è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.