Abusi edilizi, Carabinieri denunciano una donna a Monteforte Irpino.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una 55enne del luogo ritenuta responsabile della realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire.

In particolare, i militari accertavano che la predetta, nel fondo di sua proprietà sito nel Comune di Monteforte Irpino, aveva realizzato una costruzione con struttura portante in cemento armato e metallo e copertura in legno e tegole, chiusa sui lati con muratura in tufo, il tutto in assenza del necessario titolo autorizzativo.

Alla luce delle evidenze emerse, per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della repubblica di Avellino.