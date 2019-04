Adotta un nonno a Pasqua con la Casa 8 marzo.

Le continue trasformazioni della nostra società stanno modificando rapidamente stili di vita, abitudini e soprattutto le relazioni. I nuovi contesti familiari offrono meno occasioni per creare un legame importante con le vecchie generazioni. Per di più, le nuove tecnologie, se da un lato tendono ad isolare i minori dal resto del mondo, trasportandoli in fantastici mondi virtuali, capaci di tenerli incollati per ore davanti agli schermi, dall’altro contribuiscono ad accelerare il processo di emarginazione degli anziani. La televisione, da sempre rilevante fonte di compagnia per le persone più anziane, oggi tende a somigliare sempre di più alla società frenetica e convulsa che la produce.

Lo scambio intergenerazionale oggi è dunque più utile che mai ed è per tale ragione che Casa Riposo 8 Marzo, Comunità Tutelare sita ad Avellino, ha deciso di promuovere un progetto che mira al recupero delle relazioni perse, per contrastare il progressivo isolamento sociale degli anziani.

Grazie all’impegno dei Coordinatori della Struttura, dottoressa Loredana Peluso e dottor Francesco Castagnozzi, e alla collaborazione della Prof.ssa Immacolata Gargiulo, Dirigente Scolastico della Scuola Primaria I.C. San Tommaso – F. Tedesco unitamente all’ ins. Giulia Spiniello, Casa Riposo 8 Marzo ospiterà nel mese di Aprile una serie di incontri dove anziani e bambini si ritroveranno assieme per dare vita a momenti di gioia e apprendimento.

La Direzione di Casa Riposo 8 Marzo, nella persona del rapp.te legale, Ing. Alessia Tarantino, è felice di invitare tutti coloro i quali vorranno partecipare ai Laboratori Intergenerazionali che si terranno nella Struttura di via Percesepe, località San Tommaso, l’8 e il 9 Aprile 2019, alle ore 10.00, e l’11 Aprile 2019, alle ore 10.30. I laboratori sono curati dalla Prof.ssa Maria Consiglia Maietta, docente della Università Irpina della Terza Età e del Tempo Libero, e vedranno la simpatica partecipazione dei bambini delle Classi 4° A – 4° B e 5° A del predetto Istituto Scolastico.

Un appuntamento importante di crescita e comprensione per i bambini, un momento di festa per gli Ospiti della Struttura che, trascinati dal vivace flusso dei piccoli, saranno pronti a donare, come sempre, il loro patrimonio di vita con saggezza ed ironia.