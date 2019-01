Aggressione, Polizia arresta pregiudicato ad Ariano Irpino.

La polizia arresta 50enne pluripregiudicato violento. Gli agenti di Ariano Irpino hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un pluripregiudicato del luogo.

L’uomo, disoccupato e con una personalità schiva, dalla natura violenta, evidenziata in più occasioni anche in famiglia con maltrattamenti, già destinatario, tra l’altro, della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ariano Irpino, era stato notato, in più circostanze, aggirarsi per le strade principali del paese.

A far scattare il provvedimento restrittivo è stato l’ennesimo, violento litigio e la contestuale aggressione, avvenuta alla fine del mese di dicembre all’interno di un locale, quando, per futili motivi, il pluripregiudicato ha aggredito un avventore con calci e pugni, così forti da causare al malcapitato gravi lesioni facciali oltre alla microfrattura di un condotto uditivo.

Quest’ultimo grave episodio ha consentito al magistrato di richiedere la misura cautelare in carcere, emessa, immediatamente, dal gip presso il tribunale di Benevento.

Lo stesso, rintracciato nella giornata di ieri è stato pertanto condotto in Commissariato e, successivamente, al termine dell’iter burocratico, tradotto presso la locale Casa Circondariale.