Agnello di Carmasciano nei prodotti agroalimentari tradizionali.

L’agnello di Carmasciano nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, i cosiddetti PAT. La richiesta era stata presentata alla Regione Campania dal Comune di Rocca San Felice con un’apposita delibera di Giunta comunale, lo scorso 26 ottobre.

Ora, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è arrivata la comunicazione dell’inserimento nell’elenco nazionale dei PAT.

L’agnello di Carmasciano, contrada che beneficia dell’azione della Mefite e famosa per l’omonimo pecorino, si trova in buona compagnia. Figurano già l’amaretto, le matesse e il mufletto di Caposele, così come il pane di Calitri o la treccia di Montella e il prosciutto di Trevico e Venticano.

L’Irpinia quindi ottiene un altro importante riconosciuto di tipicità nel settore enogastronomico, con tutto ciò che può derivarne sul piano economico.