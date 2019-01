Al via il progetto D.I.A.N.A Donne e Inclusione Attiva iN Alta Irpinia.

Il progetto “D.I.A.N.A Donne e Inclusione Attiva iN Alta Irpinia”, finanziato dalla Regione Campania con il POR 2014/2020, di cui è capofila AS.FOR.IN. Agenzia Formativa di Avellino, in partenariato con il Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia Ambito A/3, la CGIL di Avellino, la Pubblica Assistenza di Caposele (AV) e l’azienda R.D.R. Laceno Service srl di Bagnoli Irpino (AV), ha attivato i CONCILIA-POINT e gli Spazi Co-working, con l’obiettivo di migliorare l’accesso delle donne all’occupazione ed alle risorse formative, culturali e sociali del territorio, riducendo le disparità di genere.

Cosa sono

I Concilia – Point sono degli “Spazio di orientamento e sostegno” ed offrono diversi servizi a seconda delle esigenze delle donne, ovvero accoglienza, orientamento alle opportunità lavorative, ai corsi di formazione, oltre ad attività di informazione e sensibilizzazione alle politiche di conciliazione

ed ai servizi offerti dalla rete.

Cosa Offrono

1. Orientamento professionale e redazione e aggiornamento Curriculum Vitae;

2. Informazioni su Opportunità formative (corsi, seminari);

3. Elaborazione progetto di sviluppo personale;

4. Seminari e Corsi di benessere personale, aziendale e lavorativo;

5. Work-shop di Progettazione Sociale;

6. Consulenza sindacale e diritti del lavoro;

7. Sostegno alla famiglia: Informazioni relative ad asili nido, tagesmutter, educatrici a domicilio e strutture per anziani;

8. Gruppi di confronto sulle difficoltà del ruolo di genitore.

PERIODO DI APERTURA

dal 15 ottobre 2018 al 30 gennaio 2020

Sedi dei CONCILIA-POINT:

1. Concilia-Point AS.FOR.IN. Via Fratelli Bisogno, 41 83100 Avellino

tel. +39 0825 22711

email: asforin@asforin.it Aperto ogni Lunedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00

2. Concilia-Point CGIL Camera Territoriale di Avellino Via Padre Paolo Manna, 25 – 31 831001 Avellino

tel. 0825 248789 www.cgilavellino.it email: segreteria@cgilavellino.it

Aperto ogni Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

3. Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Ambito A/3 di Lioni Via Torricella, 5 83047 Lioni (AV)

tel. 0827 42992 www.consorzioaltairpinia.it email: info@consorzioaltairpinia.it

Aperto ogni Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

4. “Pubblica Assistenza” di Caposele Via Aldo Moro 83040 Caposele (AV)

tel. 082753594 www.pacaposele.org email: pacaposele@gmail.com

Aperto ogni Venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00

5. RDR Laceno Service srl Albergo Diffuso Via Gargano, 7 CAP 83043 Bagnoli Irpino (AV)

tel. 3292482390 www.consorziolaceno.com email: gerardostabile1967@gmail.com

Aperto ogni primo mercoledì del mese dalle ore 14.00 alle ore 20.00

6. CONCILIA – POINT SOCIAL a cui potrai rivolgerti tramite facebook ed instagram, richiedendo il sostegno e l’aiuto di cui hai bisogno!

Per informazioni: diana.altairpinia@gmail.com

Sito web: https://www.progettoatgdiana.it/

Pagina Facebook ed Instagram Progetto DIANA

In ogni Concilia-POINT saranno attivati Spazio “Coworking”, dove sarà possibile, per le donne, disporre, in maniera gratuita, di un personal computer, con rete internet, di una linea telefonica e di una stampante, al fine di potere svolgere un’attività lavorativa, supportate da personale esperto di guida ed affiancamento. L’iniziativa è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea.