Anche la scultrice turca Evrim Kilic al simposio di Fontanarosa

Alla scoperta degli scultori del V Simposio di Fontanarosa, è il turno di Evrim Kilic

La scultrice di fama internazionale Evrim Kilic nasce a Istanbul nel 1977. Nel 2004 consegue la laurea in scultura presso l’Università di Mimar Sinan di Istanbul.

Nello stesso anno, grazie al progetto Leonardo da Vinci ha la possibilità di trasferirsi in Italia e proprio a Fontanarosa per uno stage durato quattro mesi presso i Fratelli Iovanna. In seguito decide di continuare gli studi nel nostro Paese presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e di specializzarsi nella scultura su pietra.

Particolarmente vivo il suo interesse per la scultura urbanistica. Per perfezionare la sua tecnica ed accrescere la propria esperienza artistica, partecipa a numerosi simposi di scultura nazionali ed internazionali ricevendo diversi riconoscimenti. Numerose inoltre le mostre personali e collettive dell’artista. Le sue opere si trovano in comuni e parchi scultura in Italia, Turchia, Germania, Cina, Dubai e Brasile.

Un’artista definita più volte coraggiosa per la capacità di lavorare la pietra nelle forme più complesse ed in maniera perfetta, come quella circolare. Apprezzata in tutto il mondo darà modo a tutti gli italiani di poterla ammirare a lavoro proprio qui in Irpinia, o meglio al V Simposio di Fontanarosa da oggi fino al 18 maggio 2019, dove lavorerà una scultura dalle dimensioni di circa 200x150x100cm.

Queste le parole con cui l’artista descrive l’oggetto dell’opera che andrà a realizzare: «Quando ero una bambina mi chiedevo se mi sono cresciuta o no. Nel nostro tempo e dove vivevo, non si trova facilmente la tabella di misure. Allora come tanti altri, mi metteva con la schiena appoggiata al muro e con la matita, tracciavo sulla parete e misuravo la mia altezza. Questo era uno dei miei rituali durante l’infanzia. Col tempo, ho imparato che crescere non era una cosa piacevole. Perciò, vorrei riflettere i miei sentimenti in questa scultura. La scultura è interattiva, a chi vorrebbe misurarsi senza sesso o l’età».

Dal 2003 ad oggi Evrim Kilic ha preso parte a tantissimi Simposi Internazionali, l’ultimo il 2018 al 18° Simposio Internazionale di Scultura Rishon Letzion, Israele.