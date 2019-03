Atti persecutori verso l’ex compagna, arrestato dai Carabinieri a Serino.

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Serino hanno eseguito una misura cautelare, in regime di arresti domiciliari, per stalking a carico di un 43enne abitante in Santo Stefano del Sole (AV), già colpito dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla ex compagna.

I Carabinieri, dopo la sottoposizione a quest’ultima misura, accertavano da parte del presunto stalker plurime condotte di violazione ai divieti impostigli dall’Autorità Giudiziaria, mediante comportamenti aggressivi e minatori nei confronti della persona offesa, che inducevano l’A.G. ad emettere il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, al fine di impedire eventuali ulteriori atti violenti da parte dello stesso.

Le violazioni a carico dell’arrestato sono state accertate dai militari nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, per il controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari a tutela delle vittime di atti persecutori, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte ed impedire ulteriori attività lesive dell’incolumità e dell’integrità delle vittime.

I controlli, in questo caso, hanno consentito di raccogliere gli elementi necessari per consentire all’Autorità Giudiziaria di applicare una più incisiva misura cautelare, il cui rispetto delle prescrizioni sarà verificato con costante e mirato impegno da parte dei Carabinieri.