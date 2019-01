Auto in fiamme, interviene Polizia Municipale.

Lo scorso giovedì gli uomini del colonnello Michele Arvonio sono intervenuti nella centrale Via Tagliamento , allertati da una passante per un’auto in fiamme.L’auto una mercedes classe A ha improvvisamente ha preso fuoco.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno, di conseguenza prontamente chiuso l’arteria al traffico e con gli estintori presenti nelle auto di servizio hanno spento il rogo fino a quando non sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza definitiva. Per la conducente dell’auto, una donna di 47 anni , che si trovava all’interno del mezzo quando è divampato l’incendio,solo tanta paura.