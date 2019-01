Bracconaggio, operazione dei Carabinieri a Bagnoli Irpino.

Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Bagnoli lrpino, all’esito di

controlli mirati alla protezione della fauna selvatica ed al contrasto al fenomeno del

bracconaggio, ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un

cinquantasettenne originario del napoletano, in quanto sorpreso ad esercitare l`attivìtà venatoria in località “Rotonda – Petinite” del comune di Montella, ricadente

nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini, nmché in zona di protezione

speciale e alto di importanza comunitaria.

I militari, durante un normale pattugliamento del territorio notavano alla predetta

località un’auto in sosta; insospettiti, procedevano ad un controllo presso la banca

dati, appurandone la proprietà in capo ad un soggetto che risultava altresì, titolare di

porto di fucile.

Pertanto, procedevano ad una mirata ricerca nella zona, imbattendosi nell`uomo

annate di fucile calibro 12 e di un cane di razza “setter”, in inequivocabile

atteggiamento di caccia.

Scattava quindi la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria,mentre l’arma veniva sottoposta a sequestro.

Le attività di contrasto a simili fenomeni proseguiranno, con costante attenzione da

parte dei Carabinieri, sull intera provicia, e con maggior impulso nelle aree

partìcolarmente protette.