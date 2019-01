Bus in scarpata, attesa per la sentenza.

E’ attesa per fine mattinata la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Avellino, Luigi Buono, nel processo per il bus precipitato dal viadotto Acqualonga, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, il 28 luglio 2013.

L’udienza prevista per stamane si è aperta ed è stata subito sospesa per l’inizio della camera di consiglio.

Per l’incidente che provocò 40 vittime sono 15 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni e falso in atto d’ufficio.

Tra loro Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia, per il quale l’accusa ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione. Stessa richiesta per altri funzionari ed ex funzionari della società.

(ANSA).