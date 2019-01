Bus in scarpata, la sentenza, 8 condanne, assolti i vertici di Autostrade, la protesta dei familiari delle vittime.

Otto condanne e sette assoluzioni per i 15 imputati nel processo per la strage sulla A16 Napoli-Canosa dove un bus è precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Questa la sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, Luigi Buono, tra le urla dei familiari delle vittime.

Tra gli assolti l’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e l’ex condirettore generale della società Riccardo Mollo.

Per lui l’accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione.

La condanna più severa, 12 anni così come richiesto dall’accusa, è quella per Gennaro Lametta, proprietario del bus: per lui 12 anni di reclusione.

Per l’incidente che provocò 40 vittime erano 15 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni e falso in atto d’ufficio.

“Vergogna, questa non è giustizia”, hanno gridato in tribunale i familiari delle vittime dopo la lettura della sentenza. (ANSA)