Camion che trasportava maiali fuori strada a Bisaccia, intervento dei Vigili del Fuoco.

Un camion che trasportava un centinaio di maiali è finito fuori strada a causa dell’asfalto ricoperto ancora di neve e ghiaccio.

E’ successo in Alta Irpinia a Bisaccia, dove purtroppo esistono ancora una serie di criticità che stanno mettendo a dura prova gli automobilsti ed in modo particolare gli autotrasportatori. Strade provinciali che restano ancora ad alto rischio.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. L’incidente è avvenuto in contrada Bosco Strangelo.

Il pesante mezzo finito fuori strada è stato recuperato tra non poche difficoltà, dai vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla sede centrale di Avellino. Il carico di suini è stato completamente messo in salvo. Nessuna conseguenza per l’autista.