Carabinieri arrestano pregiudicato a Mercogliano.

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno rintracciato e tratto in arresto un pregiudicato di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di dicembre dal Tribunale di Pisa per concorso in rapina a mano armata commessa nel 2006.

È stato bloccato questa notte a Mercogliano (AV) dai militari della Sezione Radiomobile mentre a bordo di un’auto percorreva Via Nazionale Torrette in direzione del capoluogo irpino.

Al momento dell’arresto il 65enne non ha opposto alcuna resistenza.

Condotto in Caserma, successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari del Comando Provinciale di Avellino e tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.