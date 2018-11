Carabinieri arrestano pregiudicato per rapina a San Martino Valle Caudina.

L’articolata attività di indagine da parte dei Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina ha permesso di trarre in arresto un pregiudicato di Milano, colpito da un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di ottobre dal Tribunale di Mantova per il reato di concorso in rapina a mano armata.

Il latitante è stato intercettato dai Carabinieri a San Martino Valle Caudina, comune dove risiedono alcuni suoi parenti, e bloccato in Ceppaloni (BN).

Al momento dell’arresto il 31enne non ha opposto alcuna resistenza.

Successivamente alla notifica del provvedimento restrittivo, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari del Comando Provinciale di Avellino e tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.