Coltello a serramanico in auto, denunciato dai Carabinieri a Montella.

I Carabinieri della Compagnia di Montella, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne del posto, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, in Montella, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile, avendo notato un inspiegabile nervosismo nell’uomo fermato alla guida di un’auto, decidevano di approfondire l’accertamento. Infatti, all’esito di perquisizione veniva rinvenuto un coltello a serramanico di cui non era in grado di motivarne il porto.

Il 60enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dunque deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.