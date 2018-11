Comune di Avellino, Giuseppe Priolo commissario prefettizio.

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto Maria Tirone ha sospeso il consiglio comunale di Avellino, nominando, il dottor Giuseppe Priolo, Prefetto della Repubblica in quiescenza, commissario prefettizio per la temporanea gestione dell’ente, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito dell’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, nella seduta del 24 novembre 2018, della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.

Contestualmente sono stati nominati anche due subcommissari, nelle persone della dott.ssa Silvana D’Agostino – vice prefetto vicario della Prefettura di Avellino – con funzioni vicarie, ed il dott. Mario Tommasino – dirigente di seconda fascia in servizio presso il ministero dell’interno.